Lindenfelser wandern bei Bad König

Lindenfels. Der Odenwaldklub Lindenfels startet am Sonntag, 7. November, zu einer Rundwanderung. Eine Teilnahme sei coronabedingt nur nach vorheriger Anmeldung und mit Auflagen möglich, schreiben die Organisatoren.

Treffen am Moelanplatz

Treffen ist um 13 Uhr am Moelanplatz in Lindenfels von dort geht es mit Pkw in Fahrgemeinschaften zum Parkplatz „Momarter Eiche“. Momart ist der kleinste Ortsteil von Bad König und liegt 337 Meter über dem Meeresspiegel.

Gelaufen wird in zwei Gruppen. Die erste Gruppe wandert auf dem Rundwanderweg Alter Momarter Weg durch den herbstlich bunt gefärbten Buchenwald entlang des Waldbaches. Die Wanderzeit betrage für die acht Kilometer etwa zweieinhalb Stunden, teilt der Odenwaldklub mit. Gruppe 2 gehe in die gleiche Richtung, kürze die Strecke aber ab, so dass sie etwa sechs Kilometer betrage. Danach gehe es gemeinsam nach Bad König-Zell, wo es im Gasthaus „Zur Krone“ eine Schlussrast geben soll. Gäste seien willkommen. red