Lindenfelser Touristikservice erhält Zertifizierung

Nach einigen Jahren Abstinenz hat der Kur- und Touristikservice Lindenfels wieder erfolgreich an der i-Marke-Zertifizierung des Deutschen Tourismusverbands teilgenommen. Schon früher war der Touristikservice (DTV) zeitweise zertifiziert, in den vergangenen Jahren hatten die Verantwortlichen aber aus Kostengründen die Neuzertifizierung nicht in Angriff genommen.

Aktuell steht für den Heilklimatischen Kurort Lindenfels die Prädikatsüberprüfung an. Im Rahmen dessen musste sich die Tourist Information dem deutschlandweit anerkannten Qualitätscheck stellen.

Die Überprüfung stand in Verbindung mit einem Vor-Ort-Check durch einen unabhängigen Experten verbunden mit einer ausführlichen Beratung mit Anregungen, wie der Service und das Angebot noch weiter verbessert werden kann. Wenn Service, Infrastruktur, Ausstattung und Angebot stimmen und den Gästeerwartungen entsprechen, wird das weiße i auf rotem Grund verliehen. red

