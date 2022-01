Lindenfelser SPD wirft Christdemokraten Populismus vor

Lindenfels. Die SPD-Fraktion im Lindenfelser Stadtparlament reagiert empört auf die Presseerklärung der CDU zu – dementierten – Gerüchten um Pläne für eine große Flüchtlingsunterkunft im alten Luisenkrankenhaus. „Da verschlägt es einem die Sprache, wenn man weiß, dass bereits am 11. Januar in der Sitzung des Ältestenrates eine Anfrage der CDU zu diesem Thema umfassend beantwortet wurde“, schreibt SPD-Fraktionschef Thomas Bauer in einer Pressemitteilung.

Alle Fragen und Ängste seien dabei durch Bürgermeister Michael Helbig und Kreisausschussmitglied Jochen Ruoff, in Lindenfels Fraktionsvorsitzender der Grünen, beantwortet und genommen worden.

Stadt hat „keine Aktien“

Jetzt auf diese Art wider besseren Wissens in die Öffentlichkeit zu gehen, sei „populistisch und scheinheilig“, macht Bauer keinen Hehl aus seinem Ärger. Festzuhalten sei, dass die Stadt beim Verkauf „keine Aktien im Portfolio“ habe: „Das ist letztlich ein privatwirtschaftliches Geschäft zwischen den Vertragsparteien“. In seltenen Fällen könne die Stadt von einem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Darüber gebe es seitenweise juristische Ausführungen. Auch darüber sei der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Kurfürst informiert worden, insbesondere über die Kontaktaufnahme mit dem Hessischen Städte- und Gemeindebund durch die Stadt.

Im vorliegendem Fall habe die Stadt durch Bürgermeister und Ersten Stadtrat eine Vorverkaufsverzichterklärung abgeben – „Normales Verwaltungshandeln, welches ordnungsgemäß ausgeübt wurde“.

Bauer fügt an, dass die Stadtverordneten am 16. Dezember einen Haushalt verabschiedet haben, auch mit den Stimmen der CDU. „Es ist an Unbedarftheit schon nicht mehr zu überbieten, wenn man jetzt fabuliert, dass die Stadt womöglich die Luise hätte kaufen sollen“. Haushaltsmittel für einen Millionenkauf der Luise seien „im Haushalt jedenfalls nicht zu finden.“

Mit Ruoff von den Grünen und der Chefin der FDP-Fraktion, Inge Morckel, sei sich die SPD in der Bewertung einig. Wenn die CDU der Auffassung sei, dass die Stadt sich beim Kauf der Luise engagieren sollte, stehe ihr der parlamentarische Weg offen. „Auf die Argumente und Begründungen sind wir gespannt“, so Bauer. kbw