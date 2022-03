Lindenfelser sollen Insektentränken anlegen

Lindenfels. Unter anderem in Lindenfels hat der Abwasserverband Obere Gersprenz ein Projekt zur Schaffung von Insektentränken gestartet. Fünf Tränken seien inzwischen auf öffentlichen Flächen angelegt worden, berichteten die Organisatoren – und zwar im Kurgarten in Lindenfels, am Rathaus in Brensbach, in Brombachtal und Fränkisch-Crumbach sowie am Fußweg zur Reichenberghalle in Reichelsheim.

„Die zunächst noch unscheinbaren Flächen beginnen sich jetzt im Frühjahr zunehmend zu wandeln, werden bunter und lebendiger. An den Wasserstellen können Insekten ihren Durst löschen, sie finden hier Nektar und Pollen als Nahrung sowie sandigen Boden und Totholz zum Nisten.“

Der Abwasserverband bietet an, über die Bedürfnisse der Insekten zu informieren. Dies könne im Rahmen eines Vortrags sein, aber auch bei einer eine Aktion im Freien an der Insektentränke. Außerdem sind die Einwohner im Verbandsgebiet dazu aufgerufen, weitere Insektentränken auf Balkon, Terrasse und im Garten anzulegen Wer eine Insektentränke angelegt hat, kann ein Bild an den Verband schicken und sich aus einer Auswahlliste einen Wildstrauch für den Garten aussuchen.

Die Stadt Lindenfels sowie die Gemeinden Brensbach, Brombachtal, Fränkisch-Crumbach und Reichelsheim arbeiten bei den Aktionen zusammen. red

Info: Kontakt: Umweltberatung des Abwasserverbandes Obere Gersprenz (Tel.: 06161 /80934, vormittags sowie E-Mail: umweltberatung@av-og.de Internet: av-og.de, Aktion zur Förderung von Stadtnatur und Insekten wettbewerb-naturstadt.de