Lindenfelser Schwimmbad öffnet am Samstag

Etwas Geduld war gefragt, jetzt geht es ganz schnell: Am Samstag (19. Juni) wird das Lindenfelser Schwimmbad seine Pforten öffnen.

Auch in diesem Jahr greifen aber wieder Beschränkungen infolge der Corona Bestimmungen. Auf der Homepage der Stadt ist das ausführliche Hygiene-Konzept auf der „Schwimmbad“-Seite zu finden. Kurz zusammengefasst sieht es folgenden Ablauf vor: Es gibt zwei Badezeiten am Tag: 10 bis 14 Uhr und 15 bis 19 Uhr. Dazwischen muss das Bad komplett geräumt werden, damit desinfiziert werden kann. Wer ins Schwimmbad will, muss dies online buchen. Hier muss man auch gleich seine Kontaktdaten eingeben - so erfüllt die Stadt die Pflicht zur Erfassung der Kontaktdaten. Auf der Homepage ist dazu auf der Startseite ein Link zur Buchungsplattform platziert.

Der Betrieb wird mit 250 Gästen starten. Man kann bis zu fünf Personen anmelden. Für Bürger, die keinen Zugang zum Internet haben, besteht die Möglichkeit, die Buchung im Kur- und Touristikservice jeweils vormittags zu tätigen. Nach Bestätigung der kostenpflichtigen Buchung erhält der Badegast eine Bescheinigung per E-Mail, die er an der Eintrittskasse vorzeigen muss (nur die erste Seite muss vorgezeigt oder ausgedruckt vorgelegt werden) und hier auch die Gebühr bezahlt.

Der Badebetrieb wird allerdings wieder Einschränkungen erfahren, wie die Stadt mitteilt. So ist das Schwimmen nur in den drei markierten Bahnen möglich. Es dürfen maximal 96 Personen ins Schwimmbecken und 22 Personen ins Kinderbecken. Im Bad werden einige wenige Sitzgelegenheiten (etwa Ruhebänke) für die Besucher aufgestellt. Toiletten sind nur einzeln nutzbar und es sind jeweils zwei für Damen und Herren geöffnet.

Sprungturm, Spielplatz und Volleyballfeld müssen gesperrt bleiben. Der Eingang ist jetzt am Tor Richtung großem Parkplatz zu finden, der alte Eingang wurde zum Ausgang umgewandelt. Die Besucher sind verpflichtet, überall die Abstandsregeln selbst einzuhalten.

Der Badebetrieb läuft auch in diesem Jahr wieder mit einer großen Portion Eigenverantwortung der Badegäste und nur, wenn das so auch gelebt wird, kann der Badebetrieb fortgeführt werden. Die Bademeister und Aufsichtspersonen sind nicht verpflichtet die Personenzahl im Wasser zu prüfen - aber wiederholte Verstöße gegen die Badeordnung können Folgen haben, betont die Stadtverwaltung. red

