Etwas Geduld war gefragt, jetzt geht es ganz schnell: Am heutigen Samstag, 19. Juni, wird das Lindenfelser Schwimmbad seine Pforten öffnen. Die Wasserbeprobungen, deren Ergebnisse noch ausgestanden hatten, sind in Ordnung. Auch in diesem Jahr greifen aber wieder Beschränkungen infolge der Corona-Bestimmungen.

Auf der Internet-Seite der Stadt ist das ausführliche Hygiene-Konzept auf der

