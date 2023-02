Lindenfelser Ortsmeister beim Tischtennis ermittelt

Lindenfels. Nach drei Jahren Pause wurde an der Carl-Orff-Schule in Lindenfels wieder der Ortsentscheid der Tischtennis-Mini-Meisterschaften ausgetragen. Organisiert wurde der Wettbewerb von Sportlehrerin Silvia Rettig und von Janik Löffler von der Tischtennisabteilung des TSV Lindenfels.

An sechs Platten spielten aus den Klassen 2 bis 4 insgesamt 44 Kinder, 30 Jungen und 14 Mädchen, getrennt in zwei Altersklassen, um den Sieg. So mischten sich in der Turnhalle Spaß sowie sportlicher Ehrgeiz, und die Freude der Kinder stand ihnen ins Gesicht geschrieben.

Bei der Siegerehrung in der Aula der Grundschule erhielten die vier besten Spieler Urkunden sowie Sachpreise. Zusätzlich qualifizierten sich diese Kinder für den Kreisentscheid im März in Bürstadt.

In der Altersklasse III gewann bei den Mädchen Karlotta Lammer. Bei den Jungen war Luke Schierenbeck erfolgreich. In der Altersklasse II gewann bei den Mädchen Jolina Trunk sowie bei den Jungen Paul Pfeifer. red/Bild: Schule