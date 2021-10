Lindenfelser Museum zeigt historisches Handwerk

Lindenfels. Am Wochenende auf den 3. Oktober würden in und rund um das Lindenfelser Museum eigentlich die weithin bekannten Brauchtumstage mit Herbstmarkt stattfinden, die für 2021 aber coronabedingt abgesagt wurden. Nachdem am Ökomarkt-Wochenende – auch der Ökomarkt war abgesagt worden – Anfang September die Spinnräder surrten und die Glaserwerkstatt das Handwerk des Bleiverglasens vorführte, haben sich zum Brauchtumstage-Wochenende wieder ehrenamtliche Helfer abgesprochen, um dem Museum wieder Leben einzuhauchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So werden am Samstag, 2. Oktober, und Sonntag, 3. Oktober, jeweils von 12 bis 17 Uhr, folgende Vorführungen, zum Teil als Tagesaktion, zu sehen sein: Sticken, Spinnen, Weben, Bleiverglasen, Polstern, Schmieden und Schindeln machen. Die Aktionen können nur stattfinden, wenn das Museums geöffnet bleibt. Die Corona-Auflagen sind einzuhalten. red