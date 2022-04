Lindenfels. Sehr lange fielen die gemeinsamen Singstunden der Männergesangvereine Eintracht Lindenfels und Liederkranz Gumpen im Sängerheim in Gumpen wegen der Corona-Pandemie aus. Nun, nach gründlichem Abwägen wegen andauernder Corona-Risiken, wollen die beiden Chöre mit dem Singen beginnen.

Was an Vorsichtsmaßnahmen möglich ist, soll beachtet werden. Die erste gemeinsame Singstunde ist für Osterdienstag, 19. April, in Gumpen geplant. Abfahrt ist um 19.45 Uhr am Moelanplatz. red

