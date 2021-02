Lindenfels. Die jüngste Sitzung der Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung hätte gute Chancen auf einen Eintrag in die Stadtchronik: Mit weniger als 15 Minuten Dauer war sie zumindest in der jüngeren Vergangenheit die bei weitem kürzeste Zusammenkunft der ehrenamtlichen Volksvertreter.

In der jüngsten Sitzung der Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung hat Bürgermeister Michael Helbig den Haushalt für 2021 eingebracht. Ende Februar soll das Zahlenwerk verabschiedet werden. © pfl

Verzichtbar war das Treffen trotz allem nicht: Wichtigster Anlass war die Einbringung des städtischen Haushalts für 2021. Dieser Schritt ist notwendig, damit das Zahlenwerk in den kommenden Wochen innerhalb der Ausschüsse beraten und dann möglichst Ende Februar verabschiedet und schließlich vom Kreisrevisionsamt genehmigt wird. Vorher kann die Stadt keine neuen Investitionen tätigen.

Keine Beschlüsse per Video Sitzungen von Kreistagen, Gemeindevertretungen, Stadtparlamenten und ihren Ausschüssen müssen auch in Hessen während der Corona-Pandemie als Präsenzveranstaltungen stattfinden. Sitzungen als Videokonferenzen sind in den entsprechenden Vorschriften nicht vorgesehen. Beschlüsse aus solchen virtuellen Sitzungen wären nicht rechtskräftig. In einem Schreiben begründet dies Landesinnenminister Peter Beuth (CDU) damit, dass Volksvertretungen auch in Krisenzeiten unter unmittelbarer Beobachtung des Volkes tagen und durch Transparenz und Ansprechbarkeit Vertrauen schaffen sollen. Videokonferenzen brächten verschiedene Probleme und ungelöste Rechtsfragen mit sich, schreibt Beuth: Es sei unklar was passiert, wenn die Verbindung abbricht und ein Teilnehmer „aus der Leitung fliegt“. Der Minister fragt sich auch, wie garantiert werden kann, dass bei einzelnen Tagesordnungspunkten befangene Mandatsträger, die bei einer Präsenzsitzung den Raum verlassen müssten, auch aus dem virtuellen Raum ausgeschlossen werden. Auch bei den konstituierenden Sitzungen, die nach der Kommunwahl am 14. März anstehen, sei eine Präsenz der gewählten Vertreter unabdingbar. kbw

Die Kenntnisnahme der Stadtverordneten von den Zahlen musste auch in der Pandemie bei einer Präsenzsitzung erfolgen: Kommunale Sitzungen per Videoschalte sieht das Land Hessen nicht vor. Stattdessen gab es die kurze Sitzung, mit Abstand und Mundschutz.

Bürgermeister Michael Helbig verzichtete aber auf lange mündliche Erläuterungen und verwies stattdessen auf seine schriftliche Einbringungsrede, so wie er es wenige Minuten zuvor bei seinem Magistratsbericht getan hatte.

Hilfen vom Land

Die gute Nachricht für die Einwohner von Lindenfels und seinen Stadtteilen: Es wird dieses Jahr keine Erhöhungen von Steuern, Beiträgen und Gebühren geben. Zuletzt war 2020 die Erhöhung des Satzes für die Grundsteuer B auf 870 wirksam geworden. Dabei soll es bleiben.

Normalerweise wird der Haushalt zum Ende des Jahres eingebracht. Das klappte dieses Mal nicht. „Die Corona-Krise machte uns eine fristgerechte, gesetzeskonforme Vorlage des Haushalts nicht möglich“, schreibt Helbig. Zudem seien wichtige Zahlen vom Land erst im Dezember eingetroffen.

Anders als zeitweise befürchtet, schließt der Lindenfelser Haushalt auch dieses Jahr mit einem positiven Ergebnis ab – allerdings nur dank externer Hilfe. Das Land hat etwa die Unterstützung für Heilbäder erhöht und übernimmt die Ausfälle aus den Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen. Der Kreis Bergstraße hat derweil den Satz für die Kreisumlage gesenkt. Auch so liegt der Finanzmittelsaldo bei gerade mal 12 000 Euro. „Das ist kaum mehr als die schwarze Null und nur 0,11 Prozent des Haushaltsvolumens“, führte Helbig aus.

Wesentlich bleibe die Erhaltung der notwendigen kommunalen Infrastruktur und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben. Einkalkuliert sind die Wasserversorgung, der Unterhalt der Straßen und vieles mehr. In der Vorlage des Entwurfs seien schon Mittelanmeldungen der Verwaltung in Höhe von 150 000 Euro gekürzt worden. Geringere Erwartungen an den Anteil an der Einkommenssteuer lassen das Plus schrumpfen.

Gleichzeitig steigen die Ausgaben für das Personal im Rathaus gegenüber dem Plan von 2020 um 23 000 Euro. Als Grund nennt der Verwaltungschef unter anderem Lohnsteigerungen in den vergangenen vier Jahren. Dass die Personalkosten nicht noch weiter steigen, sei der zeitweisen Nichtbesetzung von Stellen zu verdanken. „Einige Ruhestandsversetzungen ließen den Personaletat weniger stark ansteigen und Rückstellungen zudem schrumpfen“, schreibt Helbig. Zusätzlichen Aufwand bringe etwa und das Onlinezugangsgesetz, nach dem Bund, Länder und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen auch digital anbieten sollen. „Das sind alles gesetzliche Aufgaben, allerdings steht nirgends, wie die finanziert werden sollen“, kritisiert Helbig.

Auf „dünnem Eis“ bewegten sich das Hauptamt und die Finanzabteilung. Für beide Bereichsleitungen gebe es keine oder nur kommissarische Stellvertretungen. „Einsparungen im Personal gehen einher mit einer Reduzierung von Standards“, betonte der Rathauschef.

Erneut stiegen die Sozialausgaben. Zwar bleibt der Hebesatz für die Schulumlage gleich. In absoluten Zahlen muss die Stadt aber mehr an den Kreis zahlen. Zwar erstattet das Land 244 000 Euro für die beitragsfreie sechs Stunden Kinderbetreuung pro Tag. Pro Kind und Platz ergebe sich für die Stadt aber immer noch ein Fehlbetrag von 90 Euro pro Kind, rechnete Helbig vor.

Der Lindenfelser Finanzausschuss wird nun in drei Sitzungen zusammenkommen, um über das Zahlenwerk zu beraten, jeweils montags (8., 15, und 22. Februar), um 19.30 Uhr im Bürgerhaus. Am 25. Februar soll der Haushalt dann in der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet werden. Diese Sitzungen dürften länger dauern als die Jüngste.