Lindenfelser Freibad öffnet heute

Lindenfels. Das Freibad Lindenfels startet am heutigen Freitag, 3. Juni, in die Saison 2022. Das teilte die Stadt Lindenfels mit. Das Bergsträßer Gesundheitsamt hat nun den Badebetrieb freigegeben, so dass die Badesaison in Lindenfels starten kann. Coronabedingte Auflagen entfallen.

Beginn um 10 Uhr

Die Badezeiten sind täglich von 10 bis 20 Uhr (letzter Einlass: 19.30 Uhr). Zur neuen Badesaison wurden erneut aufwendigere Beckenreparaturen durchgeführt. Das Dreimeter-Sprungbrett steht den Badegästen zum Eröffnungstermin bereits zur Verfügung, die Arbeiten am Fünfmeter-Turm werden in Kürze abgeschlossen.

Dauerkarten für das Schwimmbad Lindenfels sowie die Drei-Bäder Karte für Lindenfels, Fürth und Birkenau sind beim Kur- und Touristik Service der Stadt Lindenfels erhältlich (nur Barzahlung möglich). Das nötige Antragsformular steht auch auf der Website der Stadt zum Download bereit (lindenfels.de). red