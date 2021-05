Unter normalen Umständen würden in diesen Tagen die ersten Schwimmer im Lindenfelser Freibad ihre Bahnen ziehen: Üblicherweise startet die Freizeitanlage am Almenweg Mitte März in die Saison. Diesmal geht es aber etwas später los. Ein Grund dafür ist – natürlich – die Corona-Pandemie.

In Hessen können Schwimmbäder wieder öffnen, sobald der jeweilige Landkreis die zweite Stufe des Plans

...