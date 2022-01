Lindenfelser Feuerwehr um 6 Uhr im Einsatz

Lindenfels. Gegen 6 Uhr ist die Feuerwehr Lindenfels am Dienstagmorgen zu einer Türöffnung in die Freiherr-vom-Stein-Straße alarmiert worden. Eine Person war in ihrer Wohnung gestürzt und konnte selbst nicht mehr die Tür öffnen, teilen die Brandschützer mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mittels Spezialwerkzeug mussten zwei Türen geöffnet werden. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst beschloss dieser auch die Rettung der verunfallten Person aus dem zweiten Stock per Drehleiter. Nach fast zwei Stunden war der Einsatz beendet. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2