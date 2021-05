Lindenfelser Feuerwehr kann wieder in Gruppen üben

Lindenfels. Die ersten Lockerungen in der Corona-Pandemie lassen die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Stadtgebiet Lindenfels aufatmen. „Seit Beginn des Monats Mai dürfen wir wieder in Gruppenstärke und vor Ort Übungen durchführen“, informiert Stadtbrandinspektor Jürgen Bitsch. Im Stadtgebiet gibt es eine neue Dienstanweisung von Bürgermeister Michael Helbig, die besagt, dass bei der derzeitigen Inzidenz Übungen in Gruppenstärke, das sind neun Einsatzkräfte, wieder möglich sind.

Auch in einem Erlass des Hessischen Ministerium ist das Üben der Feuerwehren wieder zulässig. Nur wie dieses geschehen kann wurde nicht weiter ausformuliert. In Lindenfels ist die Voraussetzung für die Teilnahme ein negatives Ergebnis bei einem Corona-Schnelltest von allen Beteiligten. Wichtig ist auch, dass die Feuerwehren nur in ihren Ortschaften und für sich üben. Und auch das Tragen von Masken sowie die Einhaltung der Hygiene-Regeln bleiben erhalten.

Ein weiterer Lichtblick in diesen Zeiten ist die Tatsache, dass nun auch alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren bald geimpft werden können. „Ich bin froh und dankbar, dass es weitergeht“, so Bitsch: „Sollte die Inzidenz unter den Wert von 100 sinken, wird es auch möglich sein, dass die Jugendwehren und auch die Spielmannzüge sich wieder zum Üben treffen können.“ jhs