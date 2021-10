Lindenfelser Drachenmuseum im Fernsehen

Lindenfels. Ein Fernseh-Team des Südwest-Rundfunks war zu Gast im Drachenmuseum, um Aufnahmen für seine Sonntags-Sendung „Treffpunkt“ zu machen. Außer Fragen zur Entstehung des Mythos Drachen weltweit interessierten sich die Besucher für den regionalen Bezug und das Thema Nibelungen.

Hierzu zeigte und erläuterte der Vorsitzende des Museumsvereins, Peter C. Woitge, interessante Objekte. Umrahmt wird der Sendebeitrag von Aufnahmen aus der Burgstraße mit Blick auf die Burg und in der Straße In der Stadt. Die Sendung soll am Sonntag, 17. Oktober, ab 18.45 Uhr ausgestrahlt werden, wie der Drachenmuseums-Verein berichtete. red