Lindenfelser Drachenmuseum bietet zusätzliche Öffnungszeiten

Lindenfels. Das Deutsche Drachenmuseum in Lindenfels öffnet seine Türen während der Herbstferien von Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern zusätzlich zu den üblichen Öffnungszeiten jeweils am Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 15 bis 17 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Sonder-Öffnungszeiten beginnen morgen (Dienstag) und enden zunächst am Donnerstag, 21. Oktober. Sie werden aber auch am Dienstag, 2. November, und Donnerstag, 4. November, angeboten.

Die Sonderausstellung „Corona und Drachen“ ist noch bis zum Sonntag, 31. Oktober, im Drachenmuseum zu sehen.

Die regulären Öffnungszeiten des Drachenmuseums sind an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr. Der Drachengarten und der Bürgerturm sind täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2