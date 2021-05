Lindenfelser Busunternehmer Heiko Schmidt ist tot

Lindenfels. Heiko Schmidt ist tot. Der Chef des Lindenfelser Unternehmens Schmidt Omnibusreisen ist vergangene Woche nach längerer Krankheit gestorben. Schmidt, geboren 1961, führte seit 25 Jahren die Geschäfte des Familienunternehmens, 2004 folgte er seinem Vater Philipp Schmidt als Inhaber nach – in vierter Generation.

© Thomas Zelinger

„Unsere Familie hat Diesel im Blut“, lautete ein bekannter Ausspruch Schmidts, der die Position seines Unternehmens in der Sparte Bus-Touristik noch ausbaute. Mittlerweile hat auch seine Tochter Charlotte den Schritt in die Führungsebene vollzogen.

An Schmidts Todestag jährte sich die Gründung des Unternehmens zum 110. Mal.

Heiko Schmidt war nicht nur als Inhaber des Busunternehmens in der Burgstadt bekannt. Er engagierte sich seit 2011 auch für die SPD in der Lindenfelser Stadtverordnetenversammlung. Dort galt er als jemand, der die „Fraktion wenn nötig auch mal „auf den Boden zurückholen“ konnte und als jemand, der mit den Menschen konnte, ob im Imbiss um die Ecke oder in der VIP-Lounge von Eintracht Frankfurt.

2015 gehörte er zu der Delegation von Lindenfelsern, die 21 000 Unterschriften zur Landesregierung nach Wiesbaden brachten, mit denen gegen eine Schließung des Luisenkrankenhauses protestiert wurde. Schmidt gewann auch bei der Kommunalwahl am 14. März ein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung, nahm es aber aus gesundheitlichen Gründen bereits nicht mehr an. kbw