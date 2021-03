Der Lindenfelser Bürgermeister Michael Helbig ist in Quarantäne. Seit dem vergangenen Samstag befindet er sich mit seiner Ehefrau Christine und den zwei Kindern in häuslicher Isolation.

Helbig und seine Frau hatten Kontakt zu einem an Corona erkrankten Verwandten. „Gott sei Dank haben wir WLAN-Zugänge in unserem Haus“ sagte Helbig. Sein Sohn nehme oben im Dachgeschoss am

...