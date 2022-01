„Sicher war die Tätigkeit im Rathaus der Stadt Lindenfels und Ansprache durch die Bürger, wie wahrscheinlich in vielen anderen öffentlichen Einrichtungen, deutlich anspruchsvoller, als vor der Pandemie“, schreibt Bürgermeister Michael Helbig in seiner Neujahrsrede für 2022. Es zeige sich aber, wie in einem Brennglas, „dass wir die Grundlagen unserer freiheitlichen Ordnung zu selbstverständlich

...