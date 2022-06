Lindenfelser Angeler servieren Forellen auf der Teichanlage

Lindenfels. Der Angelsportverein Lindenfels seinen Termin zum Räuchern seiner Forellen auf Sonntag, 26. Juni, verlegt. Die Forellen werden in einer Lauge einen Tag lang eingelegt und anschließend an der Teichanlage in Krumbach geräuchert.

Die fertigen Fische können am Sonntag ab 11.30 Uhr abgeholt werden. Die Teiche des Angelsportvereins Bachforelle Lindenfels sind in Krumbach unterhalb des Sportplatzes. jhs

Info: Wer Forellen und Lachsforellenfilets haben möchte, kann diese bis spätestens heute (Mittwoch), 18 Uhr, unter Tel.: 06255 / 1023 bestellen