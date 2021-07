Seit 2017 gibt es die Sicherheitsinitiative Kompass (Kommunalprogramm Sicherheits-Siegel), die für mehr Sicherheit in Hessens Städten und Gemeinden sorgen soll. Kleinere Kommunen können sich als Kompass-Region zusammentun und so die Vorteile des Programms nutzen. In der Kompass-Region Weschnitztal haben Lindenfels, Fürth, Rimbach und Mörlenbach genau dies vor, wie die Landtagsabgeordnete

...