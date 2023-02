Lindenfels: Vortrag über Photovoltaikanlagen

Lindenfels. Die Stadt Lindenfels lädt am Donnerstag, 9. März, mit der Energieagentur Bergstraße – einem Fachbereich der Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) – alle Bürgerinnen und Bürger, die sich für eine solare Strom- oder Wärmeerzeugung interessieren, zu einem informativen Abend in das Bürgerhaus in Lindenfels ein. Ab 18.30 Uhr wird Energieexperte Philipp Meister, Leiter der Energieagentur Bergstraße, erläutern, unter welchen Rahmenbedingungen Photovoltaik- und Solarthermieanlagen in Privathaushalten rentabel sind.

Unabhängiger von Energiepreisen

Photovoltaikanlagen rentieren sich aktuell vor allem durch eine möglichst hohe Eigenstromnutzung. Der Eigennutzungsanteil kann durch den Einsatz eines Speichers zusätzlich erhöht werden. Aber auch Solarkollektoren zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung – sogenannte Solarthermieanlagen – bieten die Möglichkeit, unabhängiger von hohen Energiepreisen zu werden.

Beide Formen der Solarenergienutzung liefern darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Der Vortrag soll Interessierte dazu befähigen, die Eignung ihres Daches und die Wirtschaftlichkeit einer Photovoltaik- und Solarwärmeanlage zu beurteilen, heißt es in der Mitteilung der Wirtschaftsregion Bergstraße. Er gibt Antworten auf Fragen wie: Welche Art der Solarenergienutzung ist für mich die richtige? Mit welchem Ertrag kann ich rechnen? Was kostet eine Anlage? Worauf muss ich bei der Beurteilung eines Angebotes achten? Vorgestellt wird auch das Solar-Kataster Hessen, das einen direkten Blick auf die Solarenergie-Potenziale von Dach- und Freiflächen in Hessen bietet.

Wie der Energie-Experte erläutert, steckt in vielen Gebäuden Potenzial, um Energie(kosten) zu sparen, sowie zum Einsatz erneuerbarer Energien, zum Beispiel Photovoltaikanlagen. „Wir zeigen auf, wie dieses Potenzial genutzt werden kann und welche konkreten Fördermöglichkeiten es gibt“, kündigt Meister an.

Der Vortrag „Die Kraft der Sonne nutzen – Strom- und Wärmeerzeugung mit der Sonne?“ ist kostenlos und findet im Lindenfelser Bürgerhaus statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Energieagentur berät zu Sanierung

Wer sein Haus energetisch sanieren möchte, kann sich vom Team der Energieagentur Bergstraße kostenlos und herstellerneutral Rat einholen. Beantwortet werden nicht nur Fragen zu Fördermöglichkeiten, sondern auch zu Technik und Bauphysik. Vom passenden Heizsystem für Gebäude über Solarenergie bis zur Wärmedämmung erhalten Bürgerinnen und Bürger des Kreises Bergstraße fachkundige Informationen.