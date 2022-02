Lindenfels hatte 2021 wieder mehr Gäste

Lindenfels. „Die Enttäuschung ist groß,“ erklärt der Vorsitzende des Hessischen Heilbäderverbandes, Michael Köhler, mit Blick auf die Übernachtungszahlen des Jahres 2021 in den Heilbädern und Kurorten in Hessen. „Die Zahlen bestätigen unsere Befürchtungen, denn diese Statistik ist ein klares Signal dafür, dass das ganze Kur- und Bäderwesen unter dem Druck der Corona-Pandemie zu zerbrechen droht.“

Wurden 2019 noch rund 10 Millionen Übernachtungen gezählt werden, rauschten die Zahlen 2020 in den Keller und blieben auch 2021 dort. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 6,4 (2020 : 6,3) Millionen Übernachtungen in den prädikatisierten Orten gezählt und damit 34 Prozent weniger als im Jahre 2019. Die Auswirkungen bekommen besonders die Heilbäder und Kurorte in den ländlichen Räumen zu spüren.

Im Heilklimatischen Kurort Lindenfels sanken die Zahlen gegenüber den Vorjahren deutlich, von 97 697 im Jahr 2019 auf nur noch 48 273 im ersten Corona-Jahr. Immerhin ging es im vergangenen Jahr etwas aufwärts. 2021 verbrachten Besucher 59 033 Nächte in Lindenfels. Die Zahl der Ankünfte sank von 16 790 im Jahr 2019 auf 8114 im Jahr 2020, um dann im vergangenen Jahr wieder leicht zu steigen, auf 9287.

Einige Zahlen aus anderen Heilbädern und Kurorten: Herbstein (-58 Prozent) Bad Sooden-Allendorf (-32 Prozent) oder auch Willingen im Hochsauerland (-48 Prozent) blieben weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Zutiefst getroffen, sind aber auch die größeren Städte wie Wiesbaden (-48 Prozent) oder Bad Homburg v. d. Höhe (-38 Prozent).

Im Vergleich zu den Übernachtungszahlen für Hessen insgesamt, die einen Verlust von 47 Prozent aufweisen, ist der Rückgang in den Heilbädern und Kurorten mit einem Minus von 34 Prozent nicht ganz so hoch. Dazu tragen vor allem die Übernachtungen in den Präventions- und Rehabilitationskliniken bei. Doch diesmal stehen hinter diesen Übernachtungszahlen keine weiteren Umsätze. Thermen, gastronomische oder kulturelle Angebote konnten - wenn überhaupt - nur eingeschränkt genutzt werden.

„Wir wissen um die dramatische Situation der Heilbäder und Kurorte in Hessen,“ betont Köhler. „Deshalb fordern wir mit „Augenmaß und Konzept“ schnelle Erleichterungen für Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und der mit Kur & Tourismus verbundenen Branchen „Die Umsatzausfälle in den Heilbädern und Kurorten in Hessen sind enorm,“ bestätigt die Geschäftsführerin des Hessischen Heilbäderverbandes, Almut Boller. „Bereits 2020 fehlten mindestens 891 Millionen Euro in den Kassen von Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel in den prädikatisierten Orten.“ Ein weiteres Jahr mit Verlusten in dieser Größenordnung sei für keinen der Beteiligten mehr zu stemmen. red

