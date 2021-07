Es ist eine Entscheidung, die viele katholische Christen im Weschnitztal und Überwald mit Spannung erwartet haben: Die Dekanatsversammlung hat in ihrer Sitzung am Donnerstag über die künftige Struktur der Pfarreien in der Region entschieden. Mit 70 Prozent votierte die Mehrheit der Mitglieder in geheimer, schriftlicher Wahl für das sogenannte Modell H. Das bedeutet: Es wird künftig drei

...