Liederkranz tagt heute Abend

Winterkasten. Heute (Donnerstag) treffen sich die Mitglieder des Männergesangvereins Liederkranz Winterkasten zur Hauptversammlung in der Alten Schule in Winterkasten. Beginn ist um 20 Uhr. Bei der Sitzung steht wie in jedem zweiten Jahr die Wahl des Vorstands auf dem Programm. Es wird Veränderungen in der Vereinsführung gehen, da Rechner Gunter Böhm und Beisitzer Hans Kreuzer nicht für eine weitere Amtszeit kandidieren.

Der Chor ist am 14. Oktober beim nachgeholten Frühjahrskonzert erstmals wieder aufgetreten und plant für den 4. Advent (19. Dezember) die 25. Auflage des Winterkäster Adventssingens. Bei der Sitzung soll festgeklopft werden, wie das weihnachtliche Open-Air-Konzert im Ferienhof Knöll unter Pandemie-Bedingungen abgehalten werden kann.

Die Generalversammlung findet üblicherweise im ersten Quartal des Jahres statt und musste wegen Corona verschoben werden. Die Sitzung findet unter dem 3 G-Regime statt. Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder aktuell getestet sein. Bis zum Einnehmen des Sitzplatzes ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. ppp