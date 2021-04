Mit einer beschränkten Anzahl an Gläubigen wurde in der Nacht auf Sonntag für die Pfarrgruppe Lindenfels / Fürth die Osternacht in der Fürther Pfarrkirche St. Johannes der Täufer gefeiert. Trotz der schwierigen Zeiten ließen es sich die Besucher nicht nehmen, in der Messfeier neue Kraft und Hoffnung zu schöpfen, wie die Pfarrgruppe berichtete.

Den Auftakt machte eine Lichtfeier mit der

...