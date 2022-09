Licht auf der Burg ist aus

Lindenfels. Die Uhr am Moelanplatz ist defekt. Des Problems wird sich nun die Stadtverwaltung annehmen, nachdem Dieter Adolph (FDP) im Finanzausschuss der Stadtverordnetenversammlung nachgefragt hatte. Bisher sei das Problem im Rathaus nicht bekannt gewesen, gab Bürgermeister Michael Helbig zu.

Die Beleuchtung der Burg und des Drachen Lindra ist abgeschaltet. Die Stadt kommt damit den Vorgaben der Energieeinspar-Verordnung nach. Was mit der Weihnachtsbeleuchtung passiert, ist nach Angaben von Bürgermeister Helbig noch nicht klar. Bisher wurden in allen Stadtteilen beleuchtete Weihnachtsbäume aufgestellt, außerdem gab es Lichterketten entlang der Nibelungenstraße in der Kernstadt. Die Kosten für die Beleuchtung belaufen sich nach Helbigs Angaben jährlich auf 10 000 Euro.

Neue Sitzungsfolge

Die Sitzungsfolge der städtischen Gremien wird geändert. Darüber berichtete Stefan Ringer (SPD), der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung. Künftig tagen der Ausschuss für Fragen des Gemeinwesens und der Bauausschuss immer montags vor der Stadtverordnetenversammlung.

Der Finanzausschuss trifft sich dann dienstags. Damit ist er der letzte Ausschuss, bevor das Plenum zusammentritt, und kann Entwicklungen aus den anderen Ausschüssen bei seinen Beschlüssen berücksichtigen. tm