Lesung mit Livemusik in Elmshausen

Elmshausen. Der Nibelungen-Kunst-Palast in Elmshausen (Nibelungenstraße 50) macht auf eine „fetzige Lesung“ mit „grooviger Livemusik“ aufmerksam, die am 4. September, Samstag, ab 19 Uhr in seinen Räumen stattfindet. Die Lesung bestreitet die Bensheimer Autorin Tanja Gitta Sattler mit ihrem Buch „Der Peinlich-Run“, für die musikalische Gestaltung zeichnen Bettina und Oliver Mielke verantwortlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weitere Informationen sind bei Galeristin Karin Wissig (Telefon: 0172/1329539) erhältlich, dort sind auch Reservierungen möglich. red