Lindenfels. Zu einer Lesung mit dem Autor und Musiker Hans Bolinger laden der katholische Frauenbund Lindenfels und der Freundeskreis Pawlowiczki heute (Dienstag) ins Lindenfelser Bürgerhaus ein.

Bollinger singt und erzählt ab 19 Uhr über sein Buch „Unterwegs in Polen“, dass von Geschickten handelt, die er in 40 Jahren auf Reisen in Polen erlebt hat. Es gilt die 3 G-Regel (geimpft, genesen, getestet). red