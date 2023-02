Lesenacht in Reichelsheim

Reichelsheim. Die Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim war deutlich belebter als sonst um die Zeit, als fünf Klassen der Jahrgangsstufen 5 und 6 eine Lesenacht in der Schule verbrachten. Außer von Valerie Hullen-Missalek, die die Veranstaltung organisiert hat, wurden die Schüler von Nathalie Albert, Franziska Klein, Christian Hofmann und Frank Rosenberg beaufsichtigt.

Mit einem Pizzaessen begann das Programm. Die Schule bei Nacht erleben zu dürfen, war eine besondere Erfahrung für die Kinder. Hauptsächlich diente das Treffen allerdings dazu, die Lust am Lesen zu fördern. Die Schüler lasen eigenständig in mitgebrachten Büchern. Aber auch gemeinsames Vorlesen war ein Bestandteil des Abends.

Anschließend übernachteten die Kinder in den Klassenräumen. Nach einer kurzen Nacht kam in den frühen Morgenstunden Leben in die Schule: Eltern brachten Frühstück vorbei, anschließend gingen die Schüler nach Hause. red