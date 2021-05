Lesekisten statt Lesewettbewerb

Lindenfels. „Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der Schatzinsel… und das Beste ist, du kannst diesen Reichtum jeden Tag deines Lebens genießen“ – dieses Zitat von Walt Disney bringe es auf den Punkt, wie es in einer Mitteilung der Carl-Orff-Schule heißt.

AdUnit urban-intext1

Auch in einer von einer Pandemie geprägten Zeit, in der Lindenfelser Grundschule keine gemeinsamen Veranstaltungen und somit auch keine Lesewettbewerbe stattfinden können, bleibe den Schulkindern doch die Freiheit, in spannende Geschichten und fremde Welten einzutauchen und Buch für Buch zu entdecken.

In den vergangenen Monaten haben sich die Kinder aus reich gefüllten Lesekisten bedient und in der Schule und zu Hause gelesen. Eigentlich wollten sie sich so mit ihren Klassenkameraden auf den alljährlich stattfindenden Lesewettbewerb vorbereiten.

Eisgutscheine für die Eifrigsten

In den zurückliegenden Jahren zeigten die Kinder auf Jahrgangsebene immer wieder, wie gut sie sich mit dem Inhalt der Bücher auskennen, wie gut sie sich gemeinsam beraten und wie erfolgreich sich damit das Punktekonto ihrer Klasse füllen lässt. Dies war in diesem Jahr so nicht möglich, so dass das Team der Carl-Orff-Schule nach anderen Möglichkeiten suchte, um die Leseleistung und den Eifer der Kinder wertzuschätzen.

AdUnit urban-intext2

In den einzelnen Klassen erhält nun jedes Kind eine Urkunde – die leseeifrigsten Schüler werden zusätzlich mit einem Eisgutschein belohnt, der vom Förderkreis gestiftet wurde. Auch so kann Lesen Spaß machen.