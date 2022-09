An der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach wurden die neuen Fünftklässler begrüßt. Eltern, Lehrer, die Schulleitung und die Kinder trafen sich dazu in der Turnhalle der Brüder-Grimm-Schule. Dort wurden alle zunächst musikalisch auf die Begrüßungsfeier eingestimmt. Die beiden sechsten Klassen hatten unter der Leitung von Musiklehrerin Magdalena Füßle ein Lied einstudiert. „Sali Bonani“

...