Reichelsheim. In den Osterferien gab es auch an der Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim „Lerncamps“ in den Abschlussklassen des Realschulzweigs sowie in der gymnasialen Oberstufe. „Dabei handelt es sich um eine kurzzeitpädagogische Maßnahme zur Kompensation pandemiebedingter Lernrückstände von förderbedürftigen Schülerinnen und Schülern, die von Lehrkräften der GAZ angeboten werden“, schreibt die Schule in einer Mitteilung.

Teilnahme ist freiwillig

Gerade für die künftigen Abgänger sowie die angehenden Abiturienten eröffne sich damit die Möglichkeit, sich mit den Fachlehrern intensiv auf die bevorstehenden schriftlichen Abschlussprüfungen vorzubereiten. Die Lerncamps in den Osterferien werden vom Land Hessen finanziert.

Für die Schülerinnen und Schüler ist die Teilnahme freiwillig und kostenfrei. Auch bei den Lerncamps gelten die üblichen Hygienevorschriften. red