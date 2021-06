Lerncamps in den Ferien in Reichelsheim

Reichelsheim. Das Hessische Kultusministerium stellt Mittel für Lerncamps in den Sommerferien zur Verfügung. Die Georg-August-Zinn-Schule (GAZ) in Reichelsheim will diese Möglichkeit der kostenlosen Förderung ihren Schülern in den Hauptfächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Französisch in der letzten Ferienwoche – vom 23. bis zum 25. August – anbieten.

Da die Ressourcen begrenzt sind, organisiert die Schule die Lerncamps für die Klassen, die im nächsten Schuljahr eine Prüfung absolvieren müssen oder in die Oberstufe übergehen. Dies betrifft die jetzigen Klassen 8 A, 9 B, 9 C, 9 D, 9 G, 10 B und C sowie die Klassen 10 D, 10 E und 10 F. Die Lerncamps werden von der zweiten bis zur fünften Stunde angeboten. Ein Zeitplan wird von der Schule nach dem Eingang der Anmeldungen erstellt.

Die GAZ bittet um schnellstmögliche und verbindliche Anmeldung, entweder über das Schulportal Hessen, Kachel Lerncamp, oder per E-Mail: info@gaz-reichelsheim.de. Die Schule Vorname und Name des Schülers, die Klasse und die gewünschten Fächer. Sobald die Lerncamps organisiert sind, bekommt jeder Teilnehmer einen Zeitplan und weitere Informationen. red