Leonie Laupichler siegt beim Jugend debattiert -Regionalwettbewerb

Rimbach. Acht Schüler der Martin-Luther-Schule (MLS) in Rimbach beeindruckten beim Regionalwettbewerb „Jugend debattiert“ in Gernsheim, am dortigen Gymnasium. Vier Schüler besuchen die Sekundarstufe 2 der MLS.

„Ich war so aufgeregt, als wir dorthin gefahren sind“, erzählt Leonie Laupichler. Sie belegte den ersten Platz. Ihr Preis ist die Teilnahme an einem Weiterbildungsseminar in Bad Homburg. Dort lernt sie die Teilnehmer des hessischen Landesentscheids am 16. März in Frankfurt kennen. „Ich hoffe, es klappt dort genauso gut wie in Gernsheim, dann habe ich die Chance auf den Bundeswettbewerb in Berlin“, fiebert Laupichler dem Ereignis entgegen.

Die Schüler mussten über zwei Fragen debattieren: „Sollen auch Privathaushalte zur Katastrophenvorsorge verpflichtet werden?“ und „Sollen in Neubaugebieten nur noch Mehrfamilienhäuser gebaut werden?“. Leonie Laupichler hat sich ihre Pro- und Contra-Argumente im Internet und in Büchern zusammengesucht. „Mit Stefanie Englert haben wir dann das Debattieren geübt“, erzählt die Gewinnerin.

Sie erklärt die drei Teile einer Debatte: In der Eröffnungsrunde geht jeder Teilnehmer in zwei Minuten aus der eigenen Sicht auf die Streitfrage ein. Es folgt die freie Aussprache: In zwölf Minuten können die Schüler weitere Argumente für ihren Standpunkt vorbringen und miteinander abgleichen. In der Schlussrunde hat jeder Teilnehmer noch einmal eine Minute Zeit, die Streitfrage ein zweites Mal zu beantworten und zu zeigen, ob neu gehörte Argumente ihre Meinung beeinflusst haben.

Das richtige Rezept für den Sieg

„Ich bin Juror sowie Zeitwächter bei der Debatte gewesen“, berichtet Lena Frank. Die entsprechende Ausbildung hat sie 2022 in Bensheim absolviert. „Wir sorgen für die Einhaltung der Regeln mit der Glocke in der Hand, damit keiner zu lange spricht.“ Die Juroren bewerten Sachkenntnis, Ausdrucksfähigkeit, Gesprächsfähigkeit und Überzeugungskraft. In der Jury sitzen neben Lehrern auch Schüler.

Leonie hat nicht mit ihren Eltern oder Lehrern geübt, berichtet sie: „Ich habe Mitschüler gebeten, zuzuhören und mir ihre Meinung zu sagen.“ Das war wohl das Rezept für den Sieg beim Regionalentscheid. Den zweiten Platz belegte Mia Flatt. Ebenfalls am Regionalwettbewerb teilgenommen haben von der MLS Smilla Büttner und Franka Füchter aus der Sekundarstufe 1. Ihre Streitfragen: „Soll eine Obergrenze für den täglichen Wasserverbrauch pro Person festgelegt werden?“ und „Sollen öffentliche Grünflächen mit essbaren Pflanzen bepflanzt werden, welche jeder frei ernten darf?“. Smilla kam auf den dritten Platz, und Franka belegte Platz 2.

Um ihre Argumente zu sammeln und auf deren Richtigkeit zu prüfen, haben die beiden Schülerinnen genau hingeschaut. „Mir wäre es peinlich gewesen, wenn ein Argument nicht der Wahrheit entsprochen hätte“, sagt Smilla. Weitere Teilnehmer von der MLS waren Lena Frank, Sophia Tobias, Anton Becker und Lukas Heumann. Franka Füchter konnte bei dem Ehrungstermin an der Martin-Luther-Schule nicht dabei sein. Doch Smilla ist stolz auf sie und erzählt: „Sie ist in den Regionalentscheid nachgerückt, musste sich binnen kürzester Zeit vorbereiten und hat es geschafft.“

Am Regionalwettbewerb haben fünf Schulen aus der Region teilgenommen. „Jugend debattiert“ gibt es seit 20 Jahren. Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Kultusministerium gemeinsam mit drei Stiftungen. „Gerade in der heutigen Zeit finde ich es wichtig, dass die Schüler lernen, einander zuzuhören und dann eine Entscheidung zu treffen“, sagt Schulleiterin Beate Wilhelm. red