Acht Schüler der Martin-Luther-Schule (MLS) in Rimbach beeindruckten beim Regionalwettbewerb „Jugend debattiert“ in Gernsheim, am dortigen Gymnasium. Vier Schüler besuchen die Sekundarstufe 2 der MLS.

„Ich war so aufgeregt, als wir dorthin gefahren sind“, erzählt Leonie Laupichler. Sie belegte den ersten Platz. Ihr Preis ist die Teilnahme an einem Weiterbildungsseminar in Bad Homburg.

...