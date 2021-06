Lehramtsstudentin trotzte der Pandemie

Reichelsheim. An der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim (GAZ) hat eine Lehramtsstudentin aus Frankreich ihr Praktikum absolviert und dabei – ganz im Sinne der schulischen Bildung – Grenzen und Pandemie überwunden. Adélaide Berthier studiert im sechsten Semester „angewandte Fremdsprachen“ und wollte ihr verpflichtendes Schulpraktikum im deutschen Ausland machen. Bestehende Kontakte führten sie nach Reichelsheim. Im Rahmen der Vorgaben zur Eindämmung der Pandemie gestaltete sich das Praktikum im deutschen Ausland schwierig.

Eine 14-tägige Quarantäne war verpflichtend. Diese fand statt, wobei über die Digitalisierung schon Hospitationen im Unterricht durchgeführt werden konnten. Über das hessische Schulportal nahm Adélaide Berthier direkt am digitalen Unterrichten teil.

Nach der Quarantänezeit hätte der Präsenzunterricht beginnen sollen, aber gerade zu dieser Zeit mussten im Odenwaldkreis, wegen der hohen Inzidenz, wieder alle Klassen (außer den Abschlussklassen) in den Distanzunterricht. Folglich blieb Berthier bei ihrer Gastfamilie und beobachtete nun Distanzunterricht mit kompletten Klassen in Videostunden.

Mit der Rückkehr in den Wechsel- und dann auch in den Vollpräsenzunterricht verfolgte die junge Studentin aus Frankreich das komplette deutsche Pademiegeschehen an Schulen verfolgen und lernte sowohl Distanz- als auch Wechsel- und Präsenzunterricht kennen. „Dies war eine wirkliche Herausforderung, aber es hat sich gelohnt und die Eindrücke werden das weitere Studium in Frankreich begleiten“, so Berthier im Gespräch mit der Mentorin Marine Hervé, die sich der Praktikantin angenommen und viel Zeit mit ihr verbracht hat.

Die Vorkehrungen wurden über Patrick Eckert und den stellvertretenden Schulleiter Herwig Bendl organisiert. Nun ging es für Adélaide Berthier wieder zurück nach St. Malo (Bretagne), bevor es im Herbst mit weiterer praktischer Arbeit in den USA weitergehen wird. red