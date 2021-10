Lautertalerin Madeleine Betzga will die Welt ein bisschen schöner machen

Odenwald. Die oberhalb des Fürther Ortsteils Weschnitz gelegene Walpurgiskapelle ist für die Lautertalerin Madeleine Betzga ein besonderer Ort – ein Ort, der sie berührt und zu dem ihr Blumiges einfällt. Vor wenigen Wochen hatte Betzga bereits verschiedene Stellen in Lautertal – darunter den Platz am Kaiserturm – mit Blumen-Installationen geschmückt. Jetzt wählte sie den Altar außerhalb der höchstgelegenen Kirche im Odenwald als den Ort für eines ihrer Projekte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Themen und Plätze für ihre Aktionen kommen ihr beim Meditieren in den Kopf. Zu der Aktion an der Walpurgiskapelle schreibt Betzga, die Menschen dächten zwar ständig über das Leben und ihre Zukunft nach, seien aber in einer geplagten und kontrollierten Welt gefangen. Die Enttäuschung sei riesig, wenn Vorstellungen und Erwartungen sich nicht erfüllten.

Betzga empfiehlt, Sorgen und Probleme loszulassen und sich von der Schönheit der Blumen inspirieren zu lassen. Als Floristin wolle sie die Welt ein bisschen schöner machen und sich in ihrem Metier „austoben“. Losgelöst von Kundenwünschen und kommerziellen Zwängen könne sie bei ihren Projekten machen, was ihr Freude bereite und sie mit Glück erfülle. Für ihre große Leidenschaft betreibt Madeleine Betzga nach ihren Angaben einen hohen finanziellen Aufwand.