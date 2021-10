Der Bauausschuss der Lautertaler Gemeindevertretung tagt am heutigen Dienstag, 26. Oktober, ab 19 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses in Reichenbach. Bei der Sitzung geht es zunächst um den Landschaftspflegeverband, den der Kreis Bergstraße gründen will. Dazu ist ein Referat von Volker Knaup geplant, der die Arbeitsgruppe Landschaftspflegeverband leitet. Die Gemeindevertretung hatte sich

...