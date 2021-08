Lauterner Chemie-Unternehmer mit Weitblick

Lautern. Er war wohl einer der profiliertesten und erfolgreichsten Unternehmer in Lautertal: Otto Carl Friedrich Leverkus war ab 1952 Vorstandsmitglied der Vereinigten Ultramarinfabriken (VU) und später nicht nur Geschäftsführer der Deutschen Advance Produktion (DAP), sondern auch größter Aktionär der VU.

„Ein Unternehmer mit großem Weitblick“, so bezeichnete das Nachfolgeunternehmen Ciba Spezialitätenchemie (CSC) Leverkus aus Anlass von dessen Tod im Alter von 77 Jahren am 26. Februar 1998 in Küssnacht in der Schweiz. „Otto C. Leverkus hat ein respektables Stück Wirtschaftsgeschichte der Region gestaltet.“

Am 27. Juli 1920 wurde Leverkus in Wiesbaden geboren – in eine Familie, die sich mit dem Urgroßvater Dr. Carl Leverkus einen Namen gemacht hatte. Nach dem Abitur in Duisburg begann Otto C. Leverkus ein Chemiestudium in Sachsen, das durch den Zweiten Weltkrieg ein jähes Ende fand. Mit einer schweren Verwundung aus dem Feld zurückgekehrt, nahm Leverkus nach dem Krieg eine Ausbildung zum Elektroschweißer auf. Schon bald musste er aber im Familienbetrieb, den VU, mithelfen: Der Krieg hatte die wichtigsten Produktionsstätten zerstört, nur das unscheinbare VU-Werk Marienberg in Lautern überstand die Wirren unversehrt.

Neuer Markt in den USA

Da die VU sonst keine intakten Anlagen mehr besaß, kam nach 1945 auch die Hauptverwaltung nach Lautern, bis in Köln wieder eine Zentrale eingerichtet war. Otto C. Leverkus richtete aber schon bald den Blick in die Zukunft: die Werke der VU in der sowjetischen Besatzungszone waren durch die Spaltung Deutschlands verloren. Eine Zukunft konnte für das Unternehmen nur im Westen liegen.

Leverkus erkannte aber nicht nur, dass neue Absatzmärkte gebraucht wurden. Er betrieb auch die Schaffung eines ganz neuen Produktionszweiges, der Grundlage der heutigen Ciba Spezialitätenchemie nämlich. Ein einjähriger Aufenthalt von Otto C. Leverkus in den USA diente zunächst nur dazu, den dortigen Markt für die Ultramarin-Produkte aus Deutschland zu erschließen. Schon bald aber ging Leverkus einem Tipp nach, dass die Zukunft dem Kunststoff gehören würde. Er beschloss, dies zu nutzen, ohne die traditionellen Geschäftsfelder zu verlassen.

Ein Abkommen mit der American Cyanamid Company 1951 sorgte für eine Ankurbelung der Blaufarben-Produktion in Lautern. Drei Jahre später gelang Otto C. Leverkus aber der eigentliche Coup: Er überzeugte die Leitung der Advance Solvents & Chemical Corporation davon, dass es günstig wäre, die VU als Kooperationspartner für eine Ausweitung des Geschäfts nach Europa zu wählen. Die Advance Solvents und die VU gründeten daraufhin ein neues Unternehmen namens Deutsche Advance Produktion (DAP) mit Sitz in Lautern.

Otto C. Leverkus wurde erster Geschäftsführer der DAP, die mit der Herstellung von Zinnstabilisatoren für die Kunststoff erzeugende Industrie ihre Arbeit begann. Das Unternehmen war erfolgreich, doch Leverkus sah bereits in den 50er Jahren, dass mit dem Werksgelände im Odenwald alleine kein Staat zu machen sein würde. In Zusammenarbeit mit Landrat Ekkehard Lommel schaffte es Leverkus, ein neues Betriebsgelände am Rhein zu kaufen. Dort residiert heute die BASF als Nachfolgeunternehmen der Ciba.

Der Name Otto C. Leverkus tauchte jedoch nur selten auf, als 1985 und 1996 mit Ausstellungen an die Geschichte der Lauterner Chemiefabrik erinnert wurde und als – ebenfalls 1996 – Leverkus’ Strategie sich als richtig erwiesen hatte und der abgelegene Betrieb in Lautern zu Gunsten von Lampertheim dicht gemacht wurde.

Günstige Fusion in der Schweiz

1962 hatte dort schon die Produktion begonnen, und wenige Jahre später wurde deutlich, dass die Herstellung von Ultramarin keine Zukunft haben würde. Die Suche nach einem starken Partner zur Ausweitung des DAP-Geschäfts begann. Wieder stellte Otto C. Leverkus die entscheidenden Weichen: die VU ging mit ihrer Kunststoffchemie-Tochter an die schweizerische J. R. Geigy AG. Otto Leverkus blieb als Geschäftsführer im Amt und musste sich vor seinen Mitarbeitern rechtfertigen, die dem Verkauf zunächst nur wenig Verständnis entgegenbrachten.

Erst später wurde deutlich, dass Leverkus die vormalige VU in eine günstige Lage gebracht hatte. Seit 1972 firmierte das Unternehmen nach der Fusion der J. R. Geigy mit der Ciba AG als Ciba-Geigy Marienberg (CGM) GmbH. Die neue CGM hatte alle Freiheiten auf dem Markt, die Produkte waren begehrt. Ein Verkauf der VU an einen deutschen Rohstoffhersteller hätte dagegen zu einem Verlust von Absatzmärkten geführt.

Von 1972 bis 1987 war Otto C. Leverkus Aufsichtsratsvorsitzender der CGM. 1990 stieg er endgültig aus der Firma aus, die sein Lebenswerk war.

Aufgewachsen war Otto C. Leverkus auf dem Werksgelände der VU in Duisburg. Von der täglichen unmittelbaren Begegnung stammte sein soziales Engagement, das sich mit dem Geschäftssinn zu einer erfolgreichen Mischung verband. Die enge Anbindung der Ultramarinfabrik an das Dorf Lautern wurde von ihm sehr gepflegt. Kein Verein, der nicht auf Geld aus der „Blaufabrik“ rechnen durfte, kein Mitarbeiter, dem nicht in sozialer Not unter die Arme gegriffen wurde.

Als Otto C. Leverkus bemerkte, dass einer der Angestellten Benzin aus den Dienstfahrzeugen entwendete, warf er den Mann zwar hochkant hinaus, unterstützte aber gleichzeitig die Familie fortan mit regelmäßigen Zahlungen. Als 1996 der Abschied der Ciba aus Lautertal gefeiert wurde, war viel davon die Rede, dass es eigentlich ein Wunder sei, dass die plonenniessche Ultramarinfabrik seit dem Jahr 1852 überdauert habe. Viele Glücksfälle wurden aufgezählt, die dazu beitrugen. Der Fabrikant Otto C. Leverkus, der aus dem wirtschaftlichen Nichts heraus die Grundlage für ein Weltunternehmen legte, wurde aber nicht erwähnt.