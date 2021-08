Lachse aus der Teichanlage

Lindenfels. Beim Lindenfelser Angelsportverein werden an der vereinseigenen Teichanlage in Krumbach wieder Forellen geräuchert und zum Verkauf angeboten. Wie Harald Schulz informierte, wird an jedem dritten Sonntag im Monat die Fischerhütte in Betrieb sein. Es gibt Räucherforellen, Lachsforellenfilets und ganze Lachsforellen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den nächsten Termin am Sonntag, 15. August, ist eine Bestellung bis morgen (Mittwoch) 18 Uhr, erforderlich. Die Fische können am Sonntag in der Zeit von 11.30 und 12.30 Uhr abgeholt werden. jhs