  Kurz notiert

Biberdamm zerstört

Gumpen. Unbekannte haben in Gumpen einen Biberdamm zerstört. Wie die Polizei berichtete, hat sie Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Am Donnerstag wurde bemerkt, dass ein Damm in der Gersprenz im Bereich der Kriemhildstraße entfernt worden war. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Abbau während der zurückliegenden Frostperiode erfolgt sein. pol

Grünes für den Osterbrunnen

Lindenfels. Die Stadt Lindenfels sucht für die Gestaltung des Osterkranzes am Löwenbrunnen Thuja- oder Eiben-Äste. Die Äste werden nach dem 15. März benötigt, wie es in einer Mitteilung aus dem Rathaus heißt. red