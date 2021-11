Kurservice erstellt Veranstaltungsplan

Lindenfels. Für die Erstellung des Veranstaltungskalenders 2022 (verbunden mit der Bitte um Aktualisierung der Termine November und Dezember 2021) bittet der Kur- und Touristikservice der Stadt Lindenfels alle Vereine und Gruppierungen um die Bekanntgabe Ihrer Veranstaltungstermine.

Die Meldungen sollen per E-Mail (im Ausnahmefall per Post) bis Freitag, 19. November an den Touristikservice übermittelt werden. Jede Veranstaltung muss dabei folgende Grunddaten enthalten: Name der Veranstaltung, Tag und Datum der Veranstaltung, Uhrzeit (Beginn und Ende), Veranstalter und Veranstaltungsort.

Für das im Internet veröffentlichte Vereinsverzeichnis sollen zudem die Vereinsdaten überprüft werden. Sollte der Vorsitzende gewechselt haben, so ist dies mit der Adresse, Telefon und E-Mail ebenfalls zu melden. red