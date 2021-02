Winterkasten. Die Jugendstelle des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald bietet in den Osterferien vom 6. bis zum 10. April einen Juleica-Kurs für Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 25 Jahren an. Die Jugendleitercard (Juleica), die durch die Teilnahme an dem Kurs erworben werden kann, ist ein bundeseinheitlicher Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. In dem fünftägigen Kurs werden pädagogische, psychologische und aufsichtsrechtliche Themen behandelt, die bei der Arbeit wichtig sind. Darüber hinaus geht es um die Planung von Projekten, um Spiel- und Freizeitpädagogik und um Fragen des Glaubens. Fünf inspirierende Tage, in denen viel Neues kennengelernt und ausprobiert werden kann.

Der Kurs ist ohne Übernachtung an verschiedenen Orten im Dekanat und der Umgebung. Eventuell wird es auch digitale Kursteile geben. Das Programm wird an die Hygiene- und Schutzkonzepte angepasst. Die Teilnahme kostet 50 Euro. Anmeldeschluss ist am Freitag, 5. März. red