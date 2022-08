Kunstprojekt in Mörlenbach: Unterschiedliche Blicke auf perfekte Momente

Mörlenbach. Seit zwölf Jahren verleiht der Walk of Art dem Ortskern Mörlenbachs in den Sommermonaten zusätzliche Attraktivität. Unter einem gemeinsamen Thema erarbeiten Künstler der Region Objekte, die sie anschließend präsentieren. Beschränkte sich die Kunstmeile in den vergangenen Jahren, mit wenigen Ausnahmen, auf den Rathausplatz, so wechselt der Standort in diesem Jahr zur Strecke zwischen Alla-hopp-Anlage und Tennisplatz.

Die Eröffnung der Gemeinschaftsausstellung wurde musikalisch untermalt von den Saxofonklängen des renommierten Musikers Matthias Dörsam. Bürgermeister Erik Kadesch bedankte sich bei den elf Künstlern für ihr Engagement, aber auch bei den Initiatoren des Projektes Christina Schneider und Klaus Weber.

Letzterer zeigte seine Freude darüber, dass Kunst in Mörlenbach einen hohen Stellenwert habe. „Das ist nicht selbstverständlich.“ Umso erfreulicher sei es, dass der Walk of Art“ von der Gemeinde unterstützt werde. Weber erzählte, dass das Motto „Der perfekte Moment“ durch den Ukraine-Krieg eine völlig neue Sichtweise bekommen habe.

„Wir dachten, dass selbst ein Krieg in Europa den perfekten Moment, den jeder für sich anders erlebt, nicht verhindern könne.“ In einer ebenso informativen wie unterhaltsamen Laudatio ging Klaus Weber auf jeden einzelnen Künstler und sein Werk ein. Erfreulicherweise bildeten viele Teilnehmer der Ausstellung schon seit Jahren den harten Kern.

Anschließend ging es zur Kunstmeile, wo die Gelegenheit bestand, die Künstler zu ihren Objekten zu befragen. Rita Eberle-Wessner hat aus Sperrholz und leuchtenden Acrylfarben ein zwei auf anderthalb Meter großes Mandala, ein Meditationszeichen, geschaffen. In den bunten Strukturen kann jeder Betrachter seine innere Mitte und somit auch seinen perfekten Moment finden.

In einer Gemeinschaftsarbeit gestaltete Initiatorin Mandy Berns-Baltz zusammen mit sieben Künstlern auf einer 250 mal 120 Zentimeter großen Siebdruckplatte viele Hundert Kunststoffdeckel zu einer Landschaft mit den Elementen Wasser, Erde, Luft. Auch hier ist der Betrachter dazu angehalten, sich in den Farben zu verlieren und seinen perfekten Moment zu finden.

Ed Steenkist hat sein Werk zwar groß, jedoch kurz und bündig gehalten, indem er einen bunten Schriftzug geschaffen hat, der den Ausspruch „Jetzt“ darstellt. Aus Beton, Glasmosaik und Ton erarbeiteten Kinder der sechsten Klasse der Weschnitztalschule unter der Leitung von Susanne König einen Topf mit Herzen aus Ton, Beton und Glasmosaiken, bei dem jeder Besucher auf einem der Herzen seinen perfekten Moment notieren kann.

Spiel mit Materialien

Aus Sperrholz hat Klaus Weber die Strahlkraft des perfekten Momentes, der die Welt durchdringt, eingefangen. Gleichzeitig kommt seine typische Stilistik zum Ausdruck, nämlich einem kompakten Material die Schwere zu nehmen. Das gelingt ihm durch gezielt gesetzte Farbbereiche und Lichtpunkte, womit er einen erstaunlichen Effekt erzielt. Das Material Sperrholz strahlt bei der grazilen Frau, die auf einem Holzsockel steht, eine verblüffende, glasartige Transparenz aus.

Völlig anders stellt Professor Martin Wessner den perfekten Moment dar. Er hat ein Triptychon aus je zwei auf einen Meter großen bedruckten PVC-Planen geschaffen. Sowohl ein Hochzeitspaar als auch ein Mann und eine Frau werden auf separaten Bildern dargestellt. Die Gesichter hat der Künstler als Öffnungen ausgespart. Er fordert den Betrachter auf, sein Gesicht an die Öffnung zu pressen und dadurch seinen eigenen perfekten Moment zu erschaffen.

Auf eine etwas makabre Art begräbt Andreas Schmitt seine schlechten Gewohnheiten. Auf einem bunt bemalten Sarg kann man eine Ampel erkennen. Davor steht eine Uhr ohne Ziffern. Öffnet man den Sarg, so stößt man auf allerlei Botschaften. Es sind die schlechten Taten, die bestattet werden sollen. Jeder Betrachter kann seine eigene schlechte Gewohnheit aufschreiben und sie in den Sarg legen.

„Die perfekte Welle“ nennt Werner Hendler seine Collage aus plastischen Elementen. Der Wellenreiter auf dem Bild steht auch als plastische Figur frei daneben, allerdings fehlt ihm der Oberkörper. Unter ihm die Wellen, neben ihm das Surfbrett.

Es lohnt sich, das originelle und vielseitige Projekt Walk of Art zu besichtigen. Noch bis zum Herbst besteht Gelegenheit dazu. Beteiligt sind Ed Steenkist, Marleen Schwamborn, Susanne König, Evi Church, Mandy Berns-Baltz, Andreas Schmitt, Berit Hartwig, Professor Martin Wessner, Rita Eberle-Wessner, Klaus Weber und Werner Hendler. red