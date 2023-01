Vor zehn Jahren eröffneten Susanne Vetter und Ralf Rauch die Kulturbühne im Gasthaus Zum Odenwald in Ellenbach. Das erste Konzert gab damals der Reinheimer Mundartsänger Jürgen Poth alias der Guggugg, erinnert sich Rauch: „Der Saal war voll, der Abend ein Erfolg, so dass er nun dreimal im Jahr in Ellenbach auftritt.“

Viele andere Kabarettisten und Comedy-Stars haben seither den Weg nach

...