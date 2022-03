Kuchen und Süßes für die Ukrainehilfe

Rimbach. „Wir denken an die Menschen, die täglich unter den Folgen des Ukrainekrieges leiden und wollen sie unterstützen“, so lautet die einhellige Meinung der Schulgemeinde der Martin-Luther-Schule (MLS). Mit mehreren Aktionen sammelt die MLS Spenden für die Kriegsopfer, wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt.

Die Schulgemeinde hatte bereits in einer Schweigeminute ihre Verbundenheit mit den Menschen zum Ausdruck gebracht, die unter den Folgen des Ukrainekrieges leiden. Jetzt folgte die Aktion „Wir backen für den Frieden“, bei der in den großen Pausen Kuchen verkauft wird. Der Andrang ist groß. Für einen Euro kann man sich aus dem reichhaltigen Angebot eine süße Stärkung auswählen. Bei der Backaktion wird es aber nicht bleiben. So ist unter anderem ein Sponsorenlauf geplant.

„Ich bin sehr stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler, die sich in dieser wichtigen Frage engagieren und so zeigen, dass sie mitfühlen und sich für den Frieden einsetzen. Ich unterstütze dies sehr“, sagte die Schulleiterin Beate Wilhelm, die auch den Lehrern für ihr Engagement dankte. red

