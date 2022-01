Krippe in der Kirche in Winterkasten wird noch einmal gezeigt

Winterkasten. Für den kommenden Sonntag (30. Januar) lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten um 10 Uhr zu einem traditionellen Gottesdienst ein. Da an dem Tag das Ende des Weihnachtsfestkreises ist, wird letztmalig die ausdrucksstarke, farbenfrohe Krippe des Bildhauers Friedrich Höfer zu sehen sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Es gilt die 3 G-Regel

Auch dürfen die Besucher singen. Kirchenmusiker Andreas Schäfer bringt weitere musikalische Werke mit. In seiner Predigt stellt Pfarrer Sebastian Hesselmann die Frage nach Zeichen für den Alltag. In der Waldhufenkirche gilt an jenem Sonntag die 3 G-Regel, das heißt, ein „Bürgertest“, der nicht älter ist als 24 Stunden, reicht zum Besuch aus.

Genesenen- oder Impfnachweise gelten ebenso. Im Gebäude muss zudem eine FFP2-Maske getragen werden. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2