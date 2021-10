Kreisel soll im Frühjahr fertig sein

Mörlenbach. Die im Rahmen des Baus der Ortsumgehung Mörlenbach durchgeführten Bauarbeiten zur Herstellung eines Kreisverkehrsplatzes im Zuge der Landesstraße 3120 verlaufen weiter wie geplant, teilt die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil mit. Noch bis voraussichtlich Anfang November erfolge die Fertigstellung des nördlichen Teils des Kreisels. Anschließend werden die neu hergestellten Fahrbahn-Äste an die bestehende Landesstraße angebunden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sperrung ab dem 2. November

Ab Dienstag, 2. November müsse dafür, wie bereits angekündigt, die Landesstraße im Streckenabschnitt zwischen Mörlenbach und Weiher für rund vier Wochen vollgesperrt werden. Die Vollsperrung beginnt nach der Einmündung der Pfadwiesenstraße in Mörlenbach und endet kurz nach dem neuen Kreisel auf Höhe des dortigen Rückhaltebeckens. Ebenfalls gesperrt wird der Einmündungsbereich der Friedgasse, wie die Behörde in der Pressemitteilung ankündigte. An dieser Stelle könne in dieser Zeit weder auf die Bundesstraße 38 aufgefahren, noch diese verlassen werden, heißt es darin weiter

Die Umleitung für den Durchgangsverkehr verläuft ab dem Kreisverkehrsplatz auf der Kreidacher Höhe über die Landesstraße 3409 über Stallenkandel bis zum Kreisverkehrsplatz bei Zotzenbach und von dort weiter auf die B 38 Richtung Mörlenbach.

Die Bauarbeiten dienen der Schaffung eines Kreisverkehrsplatzes, der künftig die Landesstraße mit der neuen Ortsumgehung verbinden soll. Seit Januar 2021 erfolgte hier zunächst die Herstellung des nördlichen Kreisels inklusive der Anbindungsäste sowie der Bau eines Absetzbeckens für die zukünftige Straßenentwässerung, blickt Hessen Mobil zurück.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Südlicher Teil steht noch aus

Nach Abschluss der Arbeiten zur Anbindung der Landesstraße werden dann die Bauarbeiten mit der Herstellung des südlichen Kreisels fortgeführt, kündigte die Behörde an. Hierbei wird der Verkehr mittels Ampelregelung über den bereits fertiggestellten nördlichen Teil des Kreisels geführt.

Die gesamten Bauarbeiten am Kreisverkehrsplatz sollen nach derzeitiger Planung voraussichtlich im Frühjahr des kommenden Jahres abgeschlossen werden. red