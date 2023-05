Konzert zum Stadtjubiläum

Winterkasten. Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Lindenfels-Winterkasten gibt anlässlich des Jubiläums 900 Jahre Stadt Lindenfels am Sonntag, 2. Juli, ab 16 Uhr, ein gut einstündiges Konzert im Bürgerhaus und Kurgarten der Stadt unterhalb der Lindenfelser Burg. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Jugendarbeit wird gebeten. Ein kleines Getränkeangebot gibt es auch.

Der Spielmannszug hatte nach der langen Corona-Zwangspause keine Mitgliederverluste zu verzeichnen und geht nach eigenen Angaben gut vorbereitet in die neue Saison. Dazu diente ein Probentag vor Kurzem, an dem die schweren Konzertstücke durchgearbeitet und im Detail verfeinert werden konnten.

Stabführer Jochen Rietdorf hatte besonders die neueren Musikstücke wie „Washington Post“, „Summer of ’69“ sowie die Filmmusik „TV-Hits“ und „American Patrol“ in den Mittelpunkt der Probenarbeit gestellt. Dank der guten Besetzung bei den Flöten und im Schlagwerk mit 17 Musikern wurden zum Abschluss des Probentages alle Stücke sauber intoniert. So waren die insgesamt fünf Stunden intensive Probenarbeit eine gut investierte Zeit und spiegelten den Leistungsstand des Spielmannszuges wieder.

Außer den vorgenannten Titeln werden bei dem Konzert weitere Musikstücke wie „Cirqué d’Hiver“, ein großes ABBA-Medley, der Colonel-Bogey-Marsch, „Erinnerung an Zirkus Renz“, die Titelmusik zu den Miss-Marple-Filmen sowie die „Amboß-Polka“ vorgetragen. Der stellvertretende Stabführer Achim Kopp wird durch das Konzert führen und auch die Titel im Einzelnen vorstellen. red